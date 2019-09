Termini, truffato e derubato in stazione da una coppia di ladri

Con la tecnica delle monete cadute in terra hanno trufatto la vittima, ingannandola, per poi derubarla. Domenica, nella stazione Termini, gli agenti di polizia hanno arrestato un individuo di 29 anni, per furto pluriaggravato in concorso con persona rimasta al momento ignota.

Il colpevole, nei pressi di un locale commerciale dello scalo ferroviario, si è impossessato di un bagaglio contenente un tablet, la somma di 600 euro ed altri effetti personali grazie ad un complice, rimasto ignoto, che, facendo cadere a terra delle monete, ha distratto il proprietario del bagaglio consentendo, così, il furto di quanto descritto. I poliziotti in servizio, notata la scena, hanno bloccato lo straniero con ancora indosso la refurtiva ed è stato arrestato.