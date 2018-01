Termini, treno in manovra esce dai binari: ritardi su linee regionali

Un treno frecciabianca in manovra, sena passeggeri a bordo, è uscito da binari questa mattina alle 10.30. Il convoglio era senza passeggeri a bordo quando, per cause ancora da accertare, ha subito uno svio.

Inevitabili i disagi alla circolazione, dalle 10:30 nella Stazione Roma Termini il traffico ferroviario ha registrato modifiche e rallentamenti fino a 30 minuti sulle linee Roma – Civitavecchia e Roma – Cassino. Il collegamento Leonardo Express Roma Termini – Fiumicino Aeroporto è invece stato garantito con corse ogni 30 minuti. Registrati disagi in arrivo e partenza dai binari 19, 20 e 21.

Treno fuori dai binari a Roma Termini

E' la stessa Rfi a spiegare che l’indisponibilità è stata provocata "dall’uscita dal binario di un solo asse di un treno vuoto in manovra (senza viaggiatori), durante il trasferimento verso il deposito. Le cause sono in corso di accertamento".

Treno in deposito alle 18:10

Come hanno poi informato da Rete Ferroviaria Italiana, alle 18:10 il convoglio vuoto uscito oggi con un asse da un binario di Roma Termini è stato trasferito al deposito. I tecnici di RFI sono al lavoro per verificare l’integrità dell’infrastruttura ferroviaria e ripristinarne la piena funzionalità.

Dalle 10.30 il traffico da e per Civitavecchia e Cassino ha subìto rallentamenti fino a 30 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni. Due treni a media e lunga percorrenza sono stati deviati su percorsi alternativi.

Linea Roma-Cassino 1 febbraio 2018

Possibili ripercussioni sulla circolazione sulla linea per Cassino anche nella giornata di domani. Così come avvenuto oggi, il collegamento Leonardo Express Roma Termini – Fiumicino Aeroporto continuerà ad essere assicurato con corse ogni 30 minuti.