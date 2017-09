Stazione Termini: anziano accusa malore, salvato dopo massaggio cardiaco

Attimi di tensione all'interno della stazione Termini. Un anziano è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato della Polizia Ferroviaria, in servizio all’interno dello scalo.

I poliziotti hanno visto l'uomo camminare a stento. Avvicinati, si sono poi accordi che l'anziano stava perdendo conoscenza, hanno dapprima evitato che cadesse a terra e poi, senza perder tempo hanno proceduto a rianimarlo e a chiamare il 118 .

Grazie al massaggio cardiaco, il 70enne originario della Sicilia in partenza per Milazzo, ha ripreso conoscenza ed, all'arrivo del personale sanitario, è stato trasportato al Policlinico Umberto I per le cure necessarie .