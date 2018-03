Termini: un guasto tecnico manda in tilt i treni, ritardi e corse cancellate

Un guasto tecnico oggi 30 marzo ha causato ritardi fino ad un'ora alla stazione Termini. A comunicare la notizia è Ferrovie dello Stato con una nota: "Dalle 10.50 la circolazione ferroviario nel nodo di Roma è rallentato per un inconveniente tecnico a Termini. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti.

Disagi per i pendolari che si stanno spostando nel giorno di Venerdì Santo in vista della festività pasquali. I ritardi più consistenti riguardano le tratte regionali FL4, FL5, FL6, FL7 e FL8 che hanno subito anche cancellazioni. Tanti gli sfoghi degli utenti sui social.

Finalmente tre giorni di vacanza, arrivi in stazione e la situazione è questa! I treni non partono e non arrivano, guasto alla stazione Termini! Che paese pic.twitter.com/keETzsJckf — Ciro Fragante (@cifra73) 30 marzo 2018

Il guasto, come comunica Rfi, è stato risolto intorno alle 12 dagli operaio che hanno lavorato. "Traffico in graduale ripresa sulle linee Alta Velocità. Per effetto dell'anormalità appena conclusa i treni potranno subire ritardi fino a 60 minuti e deviazioni di percorso. - comunica la società di trasporti - Permangono i rallentamenti, con ritardi e riprogrammazione del servizio ferroviario, per i convogli in viaggio sulle linee Roma Termini – Cassino/Formia/Grosseto/Viterbo/Sulmona".

Il mio treno è fermo a porta maggiore con un ritardo imprecisato per guasto a Termini. La cosa peggiore? La signora di Bergamo che insulta Roma, i romani pelandroni, i dipendenti FS dal Po in giù è tutto il cucuzzaro. A breve la mando a cagare. Tanti auguri. — PalomaGi (@PalomaGiglio) 30 marzo 2018

