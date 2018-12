Rapina cellulare ad un passante, poi tenta il "cavallo di ritorno"

Ha aggredito un passante rapinandolo del cellulare in via Giovanni Giolitti, a Termini, per poi ricattarlo con una richiesta di denaro al fine di restituirgli quanto poco prima rapinato con tanto di appuntamento in un luogo prestabilito. Ma all’appuntamento, il ladro, un algerino di 42 anni, ha trovato personale in borghese della Polizia di Stato del commissariato Viminale, informato dal derubato di quanto accaduto, ad attenderlo.

Lo straniero è stato quindi arrestato per rapina e tentata estorsione.