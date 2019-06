Termini: pusher scoperto con le pasticche nascoste nella ruota di un'auto in sosta

Utilizzava il passaruota di un'auto parcheggiata in via Magenta, in zona stazione Termini, come nascondiglio per le pasticche di Rivotril pronte per essere vendute.

Pasticche nascoste nella ruota di un'auto in sosta

Per questo un pluripregiudicato romano di 51 anni, nella Capitale senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo aveva escogitato l’espediente per non farsi trovare materialmente in possesso di sostanze illecite nell’eventualità di un blitz delle forze dell’ordine, ma il suo deposito temporaneo – fatto all’insaputa del proprietario dell’auto, risultato totalmente estraneo ai fatti – è stato scoperto dai Carabinieri.

I carabinieri sequestrano Rivotril e marijuana

I militari infatti, avuto sentore dell'illecita attività, stavano tenendo d’occhio il sospetto da un po’ di tempo.

Nel passaruota, trovati e sequestrati 3 pasticche di Rivotril e circa 18 g. di marijuana, oltre a 240 euro ritenuti provento della sua attività illecita.