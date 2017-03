Termini-Centocelle: ritardi nei lavori, tratta sospesa fino al 20 marzo

Tarda il completamento dei lavori sulla tratta Termini-Centocelle. La linea, che avrebbe dovuto riprendere oggi le corse, resterà chiusa fino al prossimo 20 marzo. A comunicarlo è che conferma come per i lavori ci sia bisogno di una "ulteriore settimana di cantieri per consentire di completare la sostituzione dell'armamento e della linea elettrica del piazzale di Centocelle".

Il ritardo nel completamento delle attività e il proseguimento dei lavori si è reso necessario "dopo avere riscontrato situazioni non prevedibili, riconducibili alla condizione degli impianti sui quali si è lavorato" e che hanno richiesto un "approfondimento tecnico per la messa in sicurezza".

In conseguenza del proseguimento dei lavori, la linea bus 105 che segue lo stesso itinerario del treno sarà potenziata. Atac si scusa per il disagio con gli utenti della linea.