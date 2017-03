Termini-Centocelle: lavori in corso, circolazione interrotta dal 3 al 12 marzo

La ferrovia Termini-Centocelle sarà chiusa dal 3 al 12 marzo, per lavori di rinnovo dell'infrastruttura nella stazione di Centocelle. Lo rende noto Astral Infomobilità che consiglia come, in alternativa potrà, essere utilizzata la linea di bus 105, che intensificherà il servizio.

Le fermate della 105 si trovano vicine a quelle ferroviarie. Con alcune eccezioni. Alla stazione Termini/Laziali fermata bus in piazza Vittorio (in corrispondenza fermata tram/uscita stazione metro A), alla stazione Santa Bibiana fermata bus in via Principe Eugenio/angolo viale Manzoni, a Porta Maggiore in direzione Centocelle fermata bus in via Casilina, 80 metri dopo piazzale Labicano; direzione Termini fermata bus o fermata tram in piazza di Porta Maggiore, a Ponte Casilino in direzione Centocelle fermata bus in via Casilina altezza Ponte Casilino, in direzione Termini fermata in piazza del Pigneto, a Sant'Elena in direzione Centocelle via Casilina altezza fermata ferroviaria, in direzione Termini fermata bus in circonvallazione Casilina davanti stazione metro C e nella tratta Villini-Centocelle, le fermate bus sono nella corsia laterale di via Casilina nei pressi delle fermate ferroviarie