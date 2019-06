Termini-Centocelle, il trenino è guasto: passeggeri costretti a camminare sui binari

Il trenino Termini-Centocelle si rompe e i passeggeri sono costretti a camminare, sotto al sole, in mezzo ai binari. E' accaduto nella mattinata di sabato 29 giugno sulla linea anche detta Roma-Giardinetti. Dalle 8:55, per un problema nei pressi della fermata di Ponte Casilino, e fino alle 10, la tratta è rimasta bloccata.

"Ci hanno fatti scendere così, in mezzo alle pietre e alla monnezza. Ho tagliato la parte in cui mettevo il piede su non so che sterpaglia ispida", ha scritto su Twitter Giulia Blasi, una passeggera, postato un video su Twitter. "Ci hanno fatti scendere vicino la fermata di Ponte Casilino", racconta un'altra pendolare.

