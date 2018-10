In piedi sul parapetto del quinto piano si lascia cadere, preso dai poliziotti e messo in salvo

Si è lasciato cadere dal parapetto della terrazza. A prenderlo rischiando la loro stessa vita due agenti del Reparto Volanti della Polizia. Il tentativo di suicidio è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 29 settembre ad Acilia, dopo che il padre di un uomo romano di 32 anni aveva ricevuto dei messaggi dal figlio che gli scriveva la sua volontà di farla finita.

Uomo sul cornicione in via Saponara

Allertata le centrale operativa del 112 in via Saponara sono quindi arrivati i poliziotti ed il personale del 118. Una volta sul posto i socccorritori hanno quindi trovato il 32enne sul parapetto della terrazza del palazzo dove vive con la famiglia. Dei minuti concitati con uno dei poliziotti che ha provato a far desistere il giovane mentre il collega è riuscito a salire sino al tetto.

Tentato suicidio ad Acilia

Arrivato sul terrazzo, il poliziotto è stato però visto dall'aspirante suicida che è salito in piedi sul cornicione e si è lasciato andare. L'agente è però riuscito a prenderlo per il tronco ed un braccio rimanendo in bilico lui stesso nel vuoto. Poi l'intervento degli altri soccorritori che hanno tratto in salvo poliziotto e 32enne. Visibilmente agitato l'uomo è stato quindi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia. Lievemente ferito anche l'agente che lo ha salvato, refertato con 5 giorni di prognosi. Da appurare le motivazioni del tentativo di suicidio.