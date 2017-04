"Aiuto mio marito vuole suicidarsi": l'allarme lanciato dalla moglie lo salva

Attimi di tensione ieri pomeriggio in via delle Orchidee quando, intorno alle 14:30 circa, un uomo ha minacciato il suicidio. A dare l'allarme la moglie che ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze: "Aiuto, mio marito vuole uccidersi. Ha in mano un coltello".

Immediatamente, in zona Centocelle, sono giunte quattro pattuglie del Commissariato Prenestino e i sanitari del 118. Dopo aver fatto irruzione nell'appartamento gli agenti hanno instaurato un dialogo con l'uomo trovato, armato di un grosso coltello da cucina, sul pianerottolo di casa e in evidente stato di alterazione.

Un volta disarmato, è stato quindi messo in sicurezza e consegnato ai medici che, dopo le prime cure del caso, lo hanno trasportato in stato di choc all'ospedale Pertini di Roma dove ha passato la notte. Ancora da chiarire le esatte motivazioni che hanno portato l'uomo a tentare l'estremo gesto.