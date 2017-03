Termini: tenta suicidio nel bagno della stazione, in tasca un biglietto d'addio

Tragedia sfiorata alla stazione Termini. Un uomo di 43 anni, originario di Salerno, dopo essersi allontanato da casa da quasi due settimane, ha tentato il suicidio nei bagni pubblici della stazione stringendosi al collo la propria cintura dei pantaloni.

Fortunatamente, una guardia giurata lì in servizio, ha notato dei piedi fuoriuscire dalla porta del bagno e, non riuscendo ad aprirla, ha allertato immediatamente una pattuglia della Polizia di Stato della Polizia Ferroviaria di Orte, lì per un servizio di scorta ai treni.

La pattuglia intervenuta è riuscita ad aprire la porta trovando all'interno l'uomo a terra, semi cosciente. Prontamente gli agenti sono intervenuti liberandolo della cintura consentendogli di respirare nuovamente e salvandolo da morte certa.

Nel frattempo è intervenuta sul posto anche la Polizia Ferroviaria di Roma Termini. Gli agenti hanno accertato che il 43enne si era allontanato lo scorso 9 marzo dalla propria abitazione senza lasciare alcuna traccia.

Prima di trasportarlo in ospedale, vicino al corpo è stata rinvenuta una lettera con la quale l'uomo, la cui scomparsa era già stata portata all’attenzione della trasmissione 'Chi l'ha visto?', fa riferimento ad un periodo difficile che sta attraversando ed alla sua volontà di compiere l'estremo gesto.