Via Salaria: tenta suicidio gettandosi nell'Aniene, salvato un uomo

Tragedia sfiorata oggi 24 gennaio in via Salaria dove un uomo, all'altezza del ponte di via dei Prati Fiscali, si è gettato nel fiume Aniene tentando il suicidio. E' avvenuto intorno alle 14. Ad allertare i soccorsi gli automobilisti che avevano notato l'uomo, straniero nato a Capo Verde, in bilico sul ponte.

Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia con gli agenti del Commissariato Fidene e Vescovio, i sommozzatori e la squadra fluviale della Polizia di Stato. Dopo qualche minuto di trattativa l'uomo si è gettato nel fiume Aniene. Recuperato dagli agenti, è stato consegnato al personale medico del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove rimarrà in osservazione.