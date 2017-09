Si getta dal cavalcavia del Raccordo Anulare: grave ragazza di 21 anni

Si è gettata dal cavalcavia Prenestina, del Grande Raccordo Anulare, finendo poi sull'asfalto. Una ragazza di 21 anni, ieri 13 settembre, ha tentato il suicidio intorno alle 18. E' successo all'altezza del chilometro 34 + 700. A dare l'allarme il padre della giovane che, dopo una telefonata ricevuta dalla figlia, ha allertato la Questura.

Sul posto la Polizia Stradale di Settebagni, per competenza, e i sanitari del 118. La giovane, riversa sull'asfalto, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata. E' in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire le motivazioni che hanno portato la 21enne a tentare l'estremo gesto.