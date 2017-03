Ruba soldi alla madre e brucia l'auto al fratello: allontanato da casa tenta suicidio

Ha trovato il coraggio di denunciare il figlio tossicodipendente dopo che questi per anni le ha rubato i soldi della pensione per comprarsi la cocaina. Mesi di minacce e violenze psicologiche nei confronti dell'anziana madre con la quale condivideva la casa. Nel mirino dell'uomo, un 41enne romano, anche il fratello e la sorella, colpevoli di difendere la mamma. Notificatogli il divieto di avvcinamento alla casa materna l'uomo ha però tentato l'estremo gesto, salendo sul tetto del caseggiato popolare dal quale doveva stare lontano, e minacciando di buttarsi da un'altezza di quattro piani, mentre con un grosso coltello da cucina mimava il gesto di tagliarsi la gola al grido di "voglio tornare a casa mia". E' accaduto nella zona di Primavalle la notte del 21 marzo.

SOLDI DELLA PENSIONE DELLA MADRE - Una lunga storia di minacce e violenze subite non solo dalla madre, ma anche dal fratello e dalla sorella del 41enne, un romano nullafacente già conosciuto alle forze dell'ordine. Secondo quanto denunciato dalla donna, il figlio, con il quale viveva nella stessa casa, l'aveva derubata dei soldi della pensione per anni, anche mediante minacce di morte ed atti intimidatori. Una serie ripetuta di furti che il 41enne perpetratava a tutte le ore, anche mentre la madre dormiva. Venuti a sapere dell'atteggiamento del figlio, a riprenderlo ci avevano pensato il fratello e la sorella, che per contro sono entrati anche loro nelle mire del 41enne.

AUTO DEL FRATELLO IN FIAMME - Dei veri e propri atti intimidatori quelli messi in atto dall'uomo. Oltre alle parole il 41enne faceva seguire i fatti. Come lo scorso mese di febbraio, quando davanti all'anzina minacciò di voler dar fuoco all'auto "del figlio", colpevole di essersi intromesso nei suoi rapporti con la madre. Minacce che avevano avuto un seguito con l'uomo che diede fisicamente fuoco all'auto del fratello (in un incendio che alla fine danneggiò anche altre quattro vetture parcheggiate in sosta vicino a quella della vittima). Oltre a ciò anche minacce di morte, anche nei confronti della sorella, presa di mira anche davanti al figlio minore.

ALLONTANAMENTO DA CASA - Arrivata allo stremo della resistenza l'anziana madre, continua vittima dei furti di denaro della pensione che non gli permettevano nemmeno di comprarsi le medicine, ha denunciato il figlio alla polizia. Terminati gli accertamenti gli investigatori del commissariato Primvalle, diretto dal dottor Pietro Tortora, hanno quindi ottenuto dal Gip del Tribunale di Roma una misura cautelare di allontanamento dalla casa della madre, notificatagli nel pomeriggio di lunedì scorso.

SUL TETTO DELLA PALAZZINA - Poche ore dopo però il 41enne si è ripresentato in una palazzina adiacente a quella dalla quale doveva stare lontano, come previsto dalla misura cautelare. Salito sino al quarto piano, si è messo seduto sul cornicione con le gambe a penzoloni nel vuoto. Quindi l'allerta alle forze dell'ordine con l'arrivo sul posto dei poliziotti e dei vigili del fuoco. Da qui l'operazione di salvataggio, durata quasi due ore. Una lunga trattativa, quella tra gli investigatori e l'aspirante suicida. Armato di un grosso coltello da cucina il 41enne ha infatti cominciato ad urlare di volerla fare finita, "se vi avvicinate me butto di sotto, voglio tornare a casa mia. Ce metto un attimo a buttame, tanto non ho niente da perdé", le parole proferite in dialetto dall'uomo agli agenti.

SALVATO E DENUNCIATO - In una situazione di massimo pericolo i poliziotti sono riusciti poi a prendere l'uomo ed a metterlo in salvo, non senza difficoltà. Affidato alle cure del personale medico del 118 che lo ha accompagnato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti, il 41enne è stato poi denunciato per "resistenza a pubblico ufficiale", "porto abusivo di arma" e "non ottemperanza del divieto di avvicinamento alla casa della madre".