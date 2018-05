Si getta nell'Aniene, ragazzo si tuffa ma non riesce a risalire: salvati con una catena umana

Una catena umana. Così due giovani sono stati salvati dalla polizia dopo essere finiti nell'Aniene. I fatti hanno preso corpo intorno alle 15:00 di oggi 14 maggio quando una 16enne si è gettata volontariamente nel fiume che attraversa Tivoli dal Ponte della Pace, passaggio pedonale che collega il lungoaniene Impastato alla stazione ferroviaria di via Sant'Agnese. Con l'adolescente in balia delle acque, un secondo giovane non ci ha pensato un attimo ed, una volta vista la ragazza in pericolo, si è gettato nello specchio d'acqua per salvare la giovane studentessa nata nel 2002.

Catena umana nel fiume Aniene

Riuscito a raggiungere l'aspirante suicida il giovane si è trovato a sua volta in difficoltà, rimanendo in balia delle acque dell'Aniene. Una scena che non è passata inosservata ad alcuni testimoni che hanno richiesto aiuto alle forze dell'ordine. Immediatamente sono intervenuti sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli che, arrivati sugli argini dell'Aniene, hanno fatto una catena umana riuscendo a riportare a riva i due ragazzi.

Ragazza si getta nel fiume dal Ponte della Pace

Salvati i due, il ragazzo non ha riportato conseguenze ed è stato medicato sul posto dai medici del 118. La 16enne è stata inveca trasportata d'urgenza dall'ambulanza in codice rosso al vicino ospedale San Giovanni Evangelista.