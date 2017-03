VIDEO | Tentato suicidio a Ponte Garibaldi, 32enne minaccia di darsi fuoco

L'uomo sosteneva di non poter più lavorare a causa del sequestro del mezzo, dovuto al trasporto di un quantitativo di ferro non autorizzato

Tentato suicidio oggi a Ponte Garibaldi dove un 32enne, incatenato e agitando una bottiglia di alcool, ha minacciato di darsi fuoco a causa di un'ingiustizia subita, a suo dire, nello svolgimento della propria professione.

Il tutto è successo intorno alle 10:38 circa. L'uomo sosteneva di non poter più lavorare a causa del sequestro del mezzo, dovuto al trasporto di un quantitativo di ferro non autorizzato. Sul posto sono intervenuti subito i vigili della municipale, raggiunti poco dopo dalla polizia.

Le forze dell'ordine sono riuscite a far desistere l'uomo dall'estremo gesto e, dopo alcune resistenze iniziali, il tentato suicida è scoppiato in lacrime ed ha abbracciato, ricambiato, i poliziotti intervenuti per salvarlo. Il video dell'agenzia Dire documenta il fatto.