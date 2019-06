Chiama il 112 e annuncia: "Mi sparo in testa con la pistola"

Ha chiamato il 112 annunciando il suo suicidio: "La faccio finita, mi sparo in testa con la pistola". La telefonata choc al NUE è arrivata intorno alle 17:00 di mercoledì 5 giugno da Genzano di Roma, Comune dei Castelli Romani, da parte di un uomo italiano di 50 anni.

Annunciate le sue intenzioni i Carabineiri della stazione di Genzano hanno quindi preso tempo, impegnando l'aspirante suicida al telefono. "Ho problemi economici, non ce la faccio più a vivere così", le parole del 50enne che nel frattempo aveva caricato la pistola, una Beretta calibro 7,65 di proprietà del padre morto.

Riusciti a convincerlo a desistere al telefono dei propri intenti suicidi, nel frattempo sulla strada dove l'uomo si era chiuso in auto con il colpo in canna, è arrivata una pattuglia dei militari dell'Arma. Posata la pistola sul sedile, le forze dell'ordine lo hanno quindi messo in salvo.

Sequestrata la pistola l'uomo è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha quindi portato all'ospedale di Ariccia sotto choc ma illeso.