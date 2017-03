Tentato suicidio ai Parioli: minaccia di gettarsi dal quinto piano, salvata

Tentato suicidio ieri in via Denza, in zona Parioli. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, nella tarda mattinata di ieri, sono intervenuti tempestivamente dove era stata segnalata la presenza di una donna, seduta sul cordolo ornamentale del 5° piano di un palazzo.

I poliziotti, giunti sul posto,per raggiungere la donna sono dovuti passare da una finestra posta all'ultimo piano del pianerottolo e, dopo aver raggiunto la persona, mantenendo una distanza tale da non ingenerare timori e instaurando un dialogo per tranquillizzarla e confortarla, sono riusciti a calmarla e a convincerla a rientrare in sicurezza sul terrazzo.

La donna, ancora molto scossa e in forte stato di agitazione, successivamente è stata quindi visitata dal personale medico intervenuto, per poi essere affidata alle cure dei familiari. Ancora non sono chiare le cause del tentativo dell'estremo gesto.