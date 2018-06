Ostia: ambulanti salgono sul tetto del X Municipio e minacciano suicidio

Sono saliti indisturbati sul tetto del X Municipio, nel cuore di piazza della stazione Vecchia ad Ostia, minacciando il suicidio. E' successo lunedì 11 giugno intorno alle 12 circa mentre nel parlamentino lidense stava andando in scena una delle commissioni in programma.

Un'ora di tensione finita nel modo migiore. Due commercianti ambulanti, un uomo ed una donna, indisturbati hanno così raggiunto il tetto del palazzo del Governatorato iniziando ad urlare contro l'Ufficio Tecnico del X Municipio.

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia con gli agenti del Commissariato del Lido, la Polizia Locale con il X Gruppo Mare, la presidente del municipio Giuliana Di Pillo, l'assessore al commercio Damiano Pichi, e qualche consigliere dell'opposizione tra cui Andrea Bozzi e Athos De Luca.

I due chiedono un appuntamento con l'Amministrazione di Ostia per una questione relativa allo spostamento dei banchi di alcuni ambulanti, tra cui anche quelli della coppia. A trattare con i due proprio Di Pillo che, in prima persona, è salita sul tetto del parlamentino di Ostia ed il capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio Di Giovanni che ha parlato al telefono per circa un'ora con l'ambulante e aiutato la mediazione della Polizia. Alle 13:15 la coppia di ambulanti è stata fatta scendere. Entrambi in buone condizioni di salute.