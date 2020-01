Stazione Manzoni, minaccia suicidio nella Metro A: i passeggeri scendono sui binari e la salvano

Si è fermata sui binari in attesa del treno della Metro A: voleva farla finita. A salvarla dall'estremo gesto i passeggeri della metropolitana di Roma e poi gli agenti del I Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. Un tentato suicidio sventato grazie alla collaborazione di cittadini e forze dell'ordine.

I fatti intorno alle 15 del pomeriggio del 15 gennaio. La donna, una 27enne, braccia larga ha atteso il treno. Immediati i soccorsi dei presenti: mentre qualcuno è sceso sui binari per tirarla su, altri hanno chiamato gli addetti Atac e il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto si sono quindi recati gli agenti del I Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio in viale Manzoni per consueti servizi di viabilità nella zona. La giovane salvata è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata all'ospedale San Giovanni.