Tentato suicidio a Largo Argentina: minaccia di gettarsi su scavi archeologici

Tentato suicidio, ieri sera, in via San Nicola dei Cesarini. Un 34enne pakistano con problemi psichici e senza fissa dimora, ha minacciato l'estremo getto cercando di buttarsi dal parapetto che dà sugli scavi archeologici di Largo Argentina.

A salvarlo i Carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina e della compagnia Roma Centro, in pattuglia per un normale controllo del territorio. L'uomo è stato poi portato dall'ospedale Santo Spirito.