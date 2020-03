Seduto sul davanzale di una finestra minaccia di gettarsi nel vuoto

Sono riusciti ad intervenire immediatamente gli agenti del Commissariato di Ostia e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, grazie alla tempestiva segnalazione della madre al numero unico di emergenza dopo aver visto il figlio minacciare l'estremo gesto. Il giovane era infatti seduto sul davanzale di una finestra, con le gambe penzoloni, che minacciava di gettarsi nel vuoto.

Gli agenti, vista la gravità della situazione, si sono precipitati nell’appartamento, informando contemporaneamente i vigili del fuoco e il personale sanitario.

Ma siccome alla vista degli agenti il ragazzo sembrava ancora più determinato al gesto, i poliziotti, per poterlo salvare, hanno dovuto adottare uno stratagemma, fingendo di allontanarsi, per poi avvicinarsi di nascosto, afferrarlo per il busto e trascinarlo all’interno della stanza

Messo in sicurezza il ragazzo è stato affidato ai sanitari per le cure del caso.