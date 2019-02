Tenta il suicidio prima con un coltello e poi lanciandosi dalla finestra: giovane salvata dai poliziotti

Ha tentato di togliersi la vita puntandosi un coltello all’addome una giovane donna di 29 anni a Civitavecchia. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 19.00, in un palazzo in pieno centro della cittadina litorale. La 29enne si è barricata in casa, ha impugnato un grosso coltello e lo ha puntato verso il suo addome minacciando di uccidersi. La madre, rimasta barricata nell’appartamento insieme alla figlia, ha approfittato di un momento di distrazione e ha chiesto aiuto al 113.

Gli agenti del commissariato Civitavecchia, arrivati nel giro di pochi minuti, hanno cercato subito di intavolare un dialogo con la ragazza che continuava a tenere la lama dell’arma puntata sulla pancia scoperta dagli indumenti. La donna è rimasta immobile senza dare ascolto alle parole degli agenti.

All’improvviso, la 29enne ha girato le spalle ai poliziotti e con un balzo improvviso è salita sul parapetto della finestra, portandosi con le gambe ed il busto al di là della balaustra per lanciarsi nel vuoto.I poliziotti sono riusciti ad afferrarla al volo e riportarla all’interno dell’abitazione. Una volta in salvo, la donna è stata disarmata ed affidata alle cure dei sanitari del 118.