Anziana tenta di gettarsi nel Tevere, i vigili la salvano e la invitano a cena

Tragedia evitata oggi ai Giardini di Castel Sant'Angelo. Due agenti in forza al gruppo GSSU della Polizia di Roma Capitale, in servizio anti abusivismo, alle 11:40 hanno sventato un tentato suicido messo in atto da una signora anziana. La donna, infatti, con una sedia presa da una bancarella di libri del vicino mercatino, stava cercando di arrampicarsi sul muretto che si affaccia sull'argine del Tevere.

Realizzato subito cosa la signora intendesse fare, i due vigili hanno iniziato ad avvicinarsi cautamente, senza spaventare la signora, che oramai era seduta in lacrime, pronta al disperato gesto. Dopo lunghi minuti di trattativa, la donna è stata convinta dai vigili a scendere e a desistere dal folle gesto.



Senza documenti, l'anziana aveva in tasca un bigliettino con una lista di persone da chiamare dopo il gesto. Più tardi la donna è stata raggiunta dalla figlia, presentatasi poco dopo presso la vicina stazione mobile della Polizia Locale. Dopo alcune visite di controllo presso il vicino ospedale Santo Spirito, la signora è stata affidata ai familiari con la promessa di accettare presto un invito a cena assieme ai due agenti.