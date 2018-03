"Aiuto, il nostro amico vuole suicidarsi": un messaggio sui social fa scattare l'allarme

"Aiuto, il nostro amico vuole suicidarsi". Questo il contenuto di almeno tre telefonate giunte al Numero Unico per le Emergenze e che hanno allertato i Carabinieri. Secondo chi aveva lanciato l'allarme un uomo di 42 anni sui social aveva minacciato un imminente suicidio con un lungo post.

Un chiaro segnale secondo gli amici che hanno anche indicato agli operatori la via dell'abitazione dell'uomo in zona Cassia. Sul posto sono così giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo Trionfale e del comando di Tomba di Nerone. L'uomo, soccorso e tranquillizzato, è stato portato all'ospedale San Filippo Neri dove è in osservazione.