Accende la bombola del gas e tenta suicidio: evacuato un palazzo

Ha mandato un sms all'amico con un messaggio chiaro: aveva deciso di suicidarsi usando il metano della propria abitazione. E così, in pochi minuti, è scattata la segnalazione al Numero Unico per le Emergenze poco prima delle dieci di domenica mattina.

L'aspirante suicida, come ultimo gesto, aveva inviato un messaggio sul cellulare di un amico che ha subito dato l'allarme al numero unico per le emergenze. I primi ad intervenire sono stati gli uomini del commissariato Casilino, diretto da Paola di Corpo.

Gli agenti, sentendo l'odore di gas che arrivava fino in strada, hanno prima fatto evacuare l’intero palazzo poi, aiutandosi con una lastra, sono riusciti ad entrare nell'appartamento già saturo di gas. In cucina, in terra e privo di sensi, hanno trovato un ragazzo con legata al volto una mascherina di quelle comunemente usata per l’aerosol che, attraverso un tubo era collegata da un imbuto posto sulla cucina a gas.

I poliziotti, dopo aver aperto tutte le finestre e liberato le vie aeree del giovane, sono riusciti a fargli riprendere conoscenza già prima dell'arrivo dell'ambulanza.

L'attrezzo rudimentale che doveva servire al suicidio è stato sequestrato. L'erogazione del gas è stata chiusa dall'azienda fornitrice e l'appartamento è stato affidato ad un familiare.