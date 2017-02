Acilia: sfrattato dal camping abbraccia bombola del gas minacciando suicidio

Ha minacciato il suicidio rischiando di provare una strage. Tragedia sfiorata al Camping Village Fabulous di Acilia dove un 40enne romano, seduto su una sedia con in braccio una bombola di gas e un accendino tra le mani ha tentato di farsi esplodere urlando frasi sconnesse. Decisivo l'intervento degli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato che hanno evitato il peggio.

SFRATTATO DAL CAMPING - L'allarme era scattato ieri pomeriggio via radio dalla sala operativa che aveva segnalato la presenza di un uomo in escandescenze con intenti suicidi. Sul posto sono quindi giunti i poliziotti di Ostia che hanno cercato di calmare li 40enne sfrattato dalla roulotte del camping, presa in affitto, dove viveva. L'uomo, infatti, risultava moroso da tempo.

LA COLLUTTAZIONE - Concitati i momenti della trattativa quando gli agenti hanno tento di strappare dalle mani dell'aspirante suicida l'accendino. Quest'ultimo, invece, quando ha visto avvicinarsi i poliziotti ha iniziato a dare in escandescenza. Durante la colluttazione uno dei poliziotti è rimasto ferito in modo lieve mentre altri agenti con una mossa repentina gli hanno bloccato il braccio togliendogli l'accendino e allontanando la bombola di gas.

ARRESTATO - Il 40enne bloccato è stato messo in sicurezza e accompagnato negli uffici del commissariato Ostia Lido per gli ulteriori accertamenti. Successivamente è stato arrestato per lesioni e minacce aggravate, nonché resistenza a Pubblico Ufficiale. Il poliziotto ferito, invece, è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia e refertato con un leggero trauma lombare.