Ariccia, tenta suicidio gettandosi dal ponte: grave studente 22enne

E' in gravi condizioni un ragazzo di 22 anni che oggi 23 febbraio ha tentato il suicidio dal Ponte di Ariccia. Tutto è iniziato intorno alle 10 quando, alcuni passanti, hanno notato il giovane, uno studenti di Roma, raggiungere il ponte poi gettarsi per oltre 40 metri. Un volo, attutito, dalla boscaglia del sottostante Parco Chigi.

Sul posto sono quindi immediatamente giunti i Carabinieri di Ariccia, gli agenti della polizia locale per chiudere la strada, i vigili del fuoco di Marino e il soccorso alpino fluviale dei vigili del fuoco di Roma Tuscolano e il personale medico del 118. Il 22enne, vivo, ed è stato subito trasportato in barella fuori dalla boscaglia. Poi, in codice rosso, in elisoccorso al Policlinico di Tor Vergata dove lotta tra la vita e la morte. Il transito sul Ponte è stato interrotto, in entrambe le direzioni, fino alle 11:30 creando non pochi disagi al traffico locale.