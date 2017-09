Castro Pretorio, turista tedesca denuncia tentato stupro

Dopo lo stupro di una giovane finlandese nei pressi della stazione Termini, non molto lontano dagli stessi luoghi si registra un nuovo tentativo di violenza sessuale. A denunciare l'accaduto, una 19enne tedesca, in vacanza a Roma. Come anticipato dal Corriere, i fatti sarebbero avvenuti in un hotel dove la ragazza era in compagnia di un'amica e di due ventenni conosciuti in un locale di via Palestro. Rifiutate le avances, il ragazzo avrebbe tentato di abusare di lei.

Sull'episodio la Questura ha precisato: "In merito al tentativo di violenza che sarebbe avvenuto in via di Villafranca, ai danni di una ragazza tedesca, alcuni giorni fa, raccolta la denuncia la Polizia di Stato, in accordo con il Pubblico Ministero, ha ritenuto di deferire a piede libero il giovane indicato in quanto allo stato non emergono elementi certi che possano confermare responsabilità da parte dell’uomo. Lo stesso è stato comunque identificato ed era presente alla redazione della denuncia che è stata immediatamente trasmessa ed è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria competente".

Questo è l'ultimo caso di violenza sulle donne denunciato negli ultimi giorni nella Capitale. Oltre alla giovane ragazza finlandese, c'è il caso della donna tedesca accaduto a Villa Borghese. E ancora: qualche giorno prima, vittima di violenza è stata una ragazza belga nei pressi del Campidoglio e all'inizio di settembre una turista a Colle Oppio.