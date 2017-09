Paura a Colle Oppio: trascina turista nel parco e tenta di violentarla

Un deja-vù. Un anno dopo il parco di Colle Oppio è ancora teatro di violenza sulle donne. Ieri, 8 settembre, un uomo ha tentato uno stupro ai danni di una giovane turista americana. Tutto sotto la luce del sole, in piena mattinata, intorno alle 10 circa in un'area frequentata.

L'aggressore, della Costa d'Avorio e senza documenti, ha provato a convivere la turista. Lei lo ha rifiutato e così ha provato a trascinarla in un luogo appartato. Ad assistere alla scena, un ragazzo italiano che è immediatamente intervenuto per aiutare la vittima e ha subito allertato il 112.

Sul posto si sono recate quattro pattuglie della polizia che in pochi minuti sono riuscite a individuare il responsabile. Il giovane, poi, è stato riconosciuto dalla vittima e dal testimone. L'uomo, risultato poi essere regolare sul territorio nazionale con permesso di soggiorno, è stato sottoposto a fermo e portato in carcere a Regina Coeli. La turista non ha lamentato lesioni fisiche e non è stato pertanto necessario ricorrere a cure mediche.

Impauriti i residenti che si sfogano sui social. Sul gruppo Facebook Sei dell'Esquilino Se, Paola scrive: "Noi donne dell'Esquilino dobbiamo fare la differenza per il rione e darci da fare per renderlo più sicuro e vivibile. Vogliamo risposte, programmi rispettati e impegni seri dall'amministrazione e dalle forze dell'ordine. Non è possibile che in pieno giorno si debba aver paura ad attraversare un parco o un giardino perché abitato dai fantasmi di cui la nostra società non riesce a farsi carico. Non è possibile girare per le strade con i nostri bambini e dovergli evitare il passaggio su siringhe o tossici "in corso d'opera". Non è possibile non poter tornare a casa da sole la sera (neanche troppo tardi) con il terrore di essere importunate da ubriachi".

Ed è per questo che il Comitato cittadino Colle Oppio Proteggi-amo il nostro parco si è attivato: "La prossima settimana organizzeremo un primo incontro di aggiornamento e condivisione per chiunque sia interessato". Ad ottobre del 2016, a Colle Oppio, una turista australiana fu violentata nel parco. Da lì poi la decisione di chiudere l'area di notte.