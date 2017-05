Eur: provano a rubargli l'orologio, vittima reagisce e mette in fuga i rapinatori

Lo hanno preso di mira mentre stava passeggiando nella zona dell'Eur. Vittima di due scippatori un cittadino cinese residente a Roma, che ha però reagito alla rapina mettendo in fuga i ladri che lo avevano messo nel mirino. Il tentativo di scippo questa mattina intorno alle 8:00 in largo Apollinaire, a due passi da viale Europa. In particolare la vittima è stata avvicinata da un malvivente che lo ha minacciato provando poi a strappargli l'orologio che portava al polso. L'uomo ha però reagito al tentativo di furto mettendo in fuga il rapinatore, che al fine di guadagnare tempo lo ha spintonato e fatto cadere in terra.

FUGA IN SCOOTER - Messo in fuga, lo scippatore è quindi salito in sella ad uno scooter dove lo aspettava il complice. Inseguiti da un carabiniere libero dal servizio che si trovava a passare in viale Europa, i due sono riusciti a dileguarsi. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Roma Eur. Riferito ai militari dell'Arma quanto accaduto, la vittima ha rifiutato il trasporto in ospedale.