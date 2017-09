Tentato omicidio a Gregorio VII: rapina punkabbestia di cane e zaino e lo prende a sprangate

Tentato omicidio a Gregorio VII dove i carabinieri hanno arrestato un senza fissa dimora di 45 anni. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri 25 settembre quando un "punkabbestia" di 29 anni si è presentato alla stazione dei militari dell'Arma di via del Crocifisso in una maschera di sangue denunciando di essere stato rapinato di cane e zaino e di essere stato aggredito e colpito al volto con un oggetto contundente.

Aggredito punkabbestia a Gregorio VII

Un racconto dettagliato quello del senza fissa dimora aggredito, un cittadino slovacco, che ha fornito ai carabinieri nome ed indicazioni del suo aggressore, un cittadino tedesco di 45 anni, anch'egli senza fissa dimora. Già privo del suo zaino e del cane, un molosso di grossa taglia, i militari hanno da subito iniziato le ricerche dell'aggressore.

Un arresto per tentato omicidio

Ferito al volto, il 29enne è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito. Le ricerche dell'aggressore si sono poi concluse nel volgere di breve, nella stessa zona di Gregorio VII. Qui i carabinieri hanno infatti rintracciato l'uomo indicato dal punkabbestia trovandolo in possesso del cane e dello zaino rapinato poco prima al cittadino slovacco. Di nazionalità tedesca, classe 1972, il senza fissa dimora è stato trovato in possesso della spranga usata per aggredire il 29enne. L'uomo è stato poi arrestato con le accuse di "tentato omicidio" e "rapina" ed associato nel carcere romano di Regina Coeli.