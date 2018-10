Ostia: tenta di uccidere il rivale e lo accoltella alla gola davanti la stazione

Tentato omicidio a Ostia, nel piazzale antistante la stazione della metropolitana Lido Centro. Un 42enne marocchino, dopo una lite, ha accoltellato un 38enne romeno. Entrambi senza fissa dimora. I due uomini,dopo la discussione scoppiata per futili motivi, hanno avuto una violenta colluttazione che ha avuto come epilogo il ferimento del 38enne, colpito al fianco sinistro e alla gola con un coltello. Dopo il ferimento, l'aggressore si è subito dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Allertati dai passanti, i Carabinieri sono intervenuti sul luogo e, insieme ai sanitari del 118, hanno dapprima prestato i necessari soccorsi alla vittima e poi, dopo aver acquisito le prime informazioni, hanno iniziato la ricerca del 42enne.

Dopo poche ore, i Carabinieri di Ostia sono riusciti ad intercettare l'aggressore in una via adiacente, il quale presentava ancora delle macchie di sangue sui vestiti e degli evidenti segni della colluttazione. I militari dell'Arma, a seguito di perquisizione, hanno trovato in suo possesso anche il coltello utilizzato, ancora sporco di sangue, e molteplici dosi di marijuana.

La vittima, trasportata d'urgenza e in pericolo di vita all'ospedale Grassi di Ostia, è stata poi sottoposta a intervento chirurgico, con prognosi di 30 giorni. L'arrestato, dopo essere stato medicato anche lui in ospedale, è stato portato in carcere a Regina Coeli. E' stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.