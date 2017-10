Tentato omicidio a Monte Mario: accoltella rivale in strada, grave 33enne

Tentato omicidio a Monte Mario. E' successo lo scorso 30 settembre nei pressi di piazza Nostra Signora di Guadalupe. In manette, dopo diverse giorni di serate indagini, un 47enne romeno bloccato ieri dagli agenti del commissariato Primavalle, diretto da Angela Cannavale. L'uomo è accusato di aver inferto all'altezza dei reni alcuni fendenti ad un romeno di 33 anni che, per le ferite riportate, è tutt'ora in ospedale in prognosi riservata.

Le indagini per il tentato omicidio

Sull'episodio hanno indagato, sin dalla prima segnalazione, gli agenti di Polizia. A condurli sulle tracce del 47enne romeno, oltre alle dichiarazioni dei testimoni, anche le immagini delle telecamere, che hanno permesso agli investigatori di collegare l'aggressore ad un uomo, noto alcolista del quartiere.

Trovata l'arma usata

Individuata l'abitazione, è scattato il blitz: gli agenti lo hanno sorpreso mentre tentava di mettere alcuni indumenti nello zaino. Rinvenuta anche l'arma: un coltello con una lama lunga venti centimetri, che l'aggressore aveva accuratamente lavato per cancellare le tracce di sangue.

Portato in carcere

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, dopo aver convalidato il fermo eseguito dagli agenti nell'immediatezza del fatto, ritenendo sussistere il pericolo di fuga, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di tentato omicidio. Sono ancora oggetto di indagine i motivi che hanno determinato l'accoltellamento.