Poste nel mirino dei ladri: si rompe un cavo e salta la 'spaccata'

Un boato assurdo ed un rumore di vetri in frantumi ha svegliato in piena notte gli abitanti di Carchitti, popolosa frazione del comune di Palestrina situata tra Labico e San Cesareo e vicina ai Pratoni del Vivaio.

Da quello che si apprende dalle prime sommarie ricostruzioni alcuni ladri, forse tre, hanno sfondato con un furgone la vetrina e la porta d’ingresso del piccolo ufficio postale di via Enrico Fermi, la strada che porta a Colle di Fuori. Lo scrive Daniele Flavi su FrosinoneToday.

Un colpo, chiamato in gergo, “spaccata” che però non è andato a buon fine. In quanto i ladri hanno tentato di asportare il postamat legandolo ad un cavo di acciaio ma, quest’ultimo una volta in tensione si è rotto ed ai ladri non è rimasto altro che darsi alla fuga.

In poco più di sette anni è il terzo colpo che viene fatto in questo ufficio postale forse per la posizione molto isolata. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Palestrina che sono giunti sul posto nella notte allertati da alcuni vicini.