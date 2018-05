Tentano furto con spaccata al centro scommesse: vigilante li mette in fuga, caccia ai ladri

Un tentato furto con spaccata andato male perché, al momento di accaparrarsi il bottino, i malviventi sono stati messi in fuga dall'auto di un vigilante privato. Succede a Pomezia, nella notte del 28 maggio quando alle 3:30 del mattino ignoti hanno provato il colpo in una sala scommesse in via dei Fratelli Bandiera.

I ladri, dopo aver forzato il lucchetto della serranda d'ingresso dell'esercizio, stavano per entrare e svuotare le casse. In quel momento, però, un vigilante di una agenzia di sicurezza privata è passato con la sua auto di servizio. Un servizio di controllo che ha fatto spaventare i malintenzionati.

Immediata la fuga a bordo del loro suv. Ne è nato così un breve inseguimento con i ladri che si sono guadagnati la via di fuga speronando l'auto del vigilante. Ad indagare i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pomezia che, dopo una prima attività investigativa, hanno rinvenuto il suv utilizzato, incendiato poco distante dal luogo del tentato furto. I militari dell'Arma sono a caccia dei ladri. Indagini in corso anche per determinare la provenienze dalla grossa auto usata per la fuga.