La banda della Mela, dopo San Giovanni nel mirino il negozio Apple di Roma nord

Da San Giovanni a Vigna Stelluti, ma se il primo colpo è riuscito diversa sorte ha avuto il secondo. E' la Banda della Mela, che dopo aver razziato un negozio Apple in piazzale Appio ha tentato di replicare in un secondo centro con il simbolo della mela mozzicata, in via Stefano Jacini, a Roma nord. Uguale il modus operandi diverso come detto il risultato, con la banda messa in fuga dal sistema antifurto dell'esercizio commerciale preso di mira.

La Banda della Mela

Il tentato furto è avvenuto la notte del 3 maggio al negozio iCon di via Jacini, che si trova poco distante da largo Belloni e corso Francia. I ladri sono arrivati davanti la saracinesca al civico 60, l'hanno forzata e poi hanno provato con delle mazzette a sfondare la vetrina dell'Apple Premium Reseller. Incappucciati e con i guanti, il sistema antifurto immediatamente scattato ha però messo in fuga la banda, allontanatasi senza bottino. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia che indagano sull'accaduto.

Furto al negozio Apple di San Giovanni

Ad accomunare il furto ed il tentativo di furto consumati a San Giovanni lo scorso 24 aprile ed a Vigna Stelluti la notte del 3 maggio, i negozi presi di mira, entrambi convenzionati Apple, e le modalità di azione della banda: incappucciati, con guanti ed armati di mazzette e picconi. Nel caso di piazzale Appio i ladri sono riusciti ad entrare e fare razzia della merce esposta. Poi la fuga con Ipad, smartphone e computer Mac.