Ponte Milvio, sfondano vetrina del bar: presi dopo la fuga

Avevano appena sfondato la vetrina di un bar, in quel momento chiuso al pubblico, dove stavano per fare razzie, ma ad interrompere la loro azione sono stati i Carabinieri della Stazione Ponte Milvio.

I militari, in servizio di pattuglia e in transito poco lontano dall’obiettivo dei malfattori ubicato in via Orti della Farnesina, sentito un improvviso rumore sordo, si sono avvicinati alla zona, sorprendendo i ladri – un cittadino del Kosovo di 41 anni e un romano di 42 anni, entrambi con precedenti – mentre stavano entrando nell’esercizio.

Alla vista dei Carabinieri, i ladri si sono dati alla fuga a piedi, ingaggiando con i militari un inseguimento conclusosi poco lontano. Arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato, i due sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.