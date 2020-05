Camion usato come ‘ariete’ per rubare il bancomat dell’istituto di credito

Un camion usato come ‘ariete’ per sfondare la vetrata e portarsi via il bancomat, poi la fuga a mani vuote a bordo di una seconda auto. La ‘spaccata’ è stata tentata questa notte a Villaggio Prenestino, periferia est della Capitale.

L’allarme è scattato poco dopo le 22:00 dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma che si trova al civico 338 di via del Fosso dell’Osa quando diverse chiamata al 112 indicavano la presenza di quattro uomini che, con un mezzo pesante, stavano cercando di infrangere la vetrata dell’istituto di credito.

Non riusciti nel loro intento criminale i quattro banditi hanno quindi abbandonato il camion in strada e sono fuggiti a bordo di un’auto a mani vuote. Arrivati sul posto gli agenti delle Volanti e del Commissariato Casilino di polizia hanno quindi trovato e sequestrato il camion cassonato, risultato poi rubato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sul caso indaga la Polizia.