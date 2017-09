Tenta furto in appartamento: ladro scivola e cade da tre metri

Due tentativi furti in poco tempo. Due fallimenti. E' la serata di un ladro maldestro arrestato dai Carabinieri nella serata di ieri 14 settembre in zona Conca d'Oro. A dare l'allarme, intorno alle 23:30, alcuni residenti di zona che hanno richiesto l'intervento dei militari dell'Arma in via Calimno.

Caduto da circa tre metri

Arrivati sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo di Montesacro hanno ricostruito i fatti e arresto un 28enne romeno, senza fissa dimora. Il ladro stava scavalcando una ringhiera per entrare in una casa e saccheggiarla quando, dopo aver perso l'equilibrio, è scivolato e quindi caduto per circa 3 metri senza riportare conseguenze fisiche.

Un precedente tentativo di furto

Secondo gli accertamenti effettuati, inoltre, è risultato che il 28enne, intorno alle 22:30, aveva tentato un precedente furto. Il giovane stava per colpire nella vicina via Casale Giuliani quando, anche in quel caso, è stato scoperto dal proprietario di casa che lo ha messo in fuga. Il ladro è stato, quindi, arrestato e denunciato per tentato furto.