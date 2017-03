Trastevere, aggredisce passante per rubargli l'orologio

Una aggressione in strada per tentare il furto di un orologio. E' successo ieri pomeriggio, in zona Trastevere, quando un somalo 21enne ha cercato di rapinare un passante.

La vittima ha quindi denunciato i fatti dagli agenti del commissariato di zona di pattuglia nel quartiere. Con la descrizione fornita dalla vittima e la sua direzione di fuga, i poliziotti hanno effettuato una battuta della zona.

All’altezza di piazza San Cosimato, gli agenti hanno notato il probabile aggressore, che infatti alla loro vista ha cercato di fuggire, venendo però raggiunto dopo un breve inseguimento a piedi. Ne è nata una violenta colluttazione conclusa con il suo accompagnamento negli uffici di polizia, dove l'uomo ha proseguito nel suo atteggiamento aggredendo più volte i poliziotti.

Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello, utilizzato nel tentativo di rapina; arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.