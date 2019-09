Provano a rapinare l'organizzatore del rally di Roma fermo al semaforo, lui reagisce: "Così li ho messi in fuga"

"Ero fermo al semaforo quando due individui, con il volto coperto da casco, si sono avvicinati alla mia auto. Erano armati di martello, hanno iniziato a minacciarmi. Volevano il mio orologio, non si aspettavano che reagissi". Sono le parole del pilota e organizzatore del rally di Roma Max Rendina che, a RomaToday, racconta la sua disavventura vissuta nella mattinata di lunedì all'Eur.

"Aveva il braccio fuori dal finestrino, e probabilmente il mio Rolex era in bella vista". Qui i due malviventi lo hanno avvicinato per poi passare all'azione: "Mentre uno era alla guida dello scooter, l'altro ha tirato fuori un martello mi ha urlato contro tenendomi il braccio. Volevano il mio orologio".

La reazione istintiva di Rendina è stata quella di aprire lo sportello della sua BMW, riuscendo a sbilanciare i due che sono da prima caduti a terra per poi salire di fretta e darsi alla fuga senza riuscire nel loro intento. "Ho suonato il clacson più volte, facendo 'casino' e attirando l'attenzione di altre persone".

Il pilota ha optato per non sporgere denuncia non essendo riuscito a raccogliere nessun dato identificativo che potesse far risalire ai due malviventi. Non è però la prima volta che ladri in scooter affiancano vittime in strada per rubare orologi di lusso. A Prati l'ex attaccante del Frosinone Daniel Ciofani fu vittima di un furto, a maggio scorso anche la mamma di Nicolò Zaniolo fu derubata del suo Rolex.