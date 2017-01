Montesacro: tenta rapina in banca, resta bloccato nella porta girevole e scatta l'allarme

Una tentata rapina andata male è costata cara da un maldestro ladro di 27 anni arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Originario di Caltanissetta, con numerosi precedenti penali, l'uomo aveva, a suo carico, un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma per scontare una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di rapina e porto abusivo di armi.

LA TENTATA RAPINA - Tutto è iniziato intorno alle 13:15 di ieri. I dipendenti di una filiale di un istituto bancario di viale Jonio, hanno avvisato le forze dell'ordine della presenza di uomo che, a capo chino, e con il volto parzialmente travisato da una sciarpa, era rimasto bloccato all'interno della porta girevole all'ingresso in quanto il metal detector segnalava la presenza di un oggetto metallico.

Il 27enne, anziché attendere l'apertura della porta come un normale avventore, si è quindi allontanato rapidamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto volanti, i quali, mentre erano all'interno della banca per verificare l'accaduto, sono stati avvisati dai dipendenti che l'uomo in questione era fuori sul marciapiede di fronte.

ARRESTATO POCO DOPO - Alla vista dei poliziotti è entrato di corsa in un bar adiacente cercando di nascondersi tra i clienti ma è stato subito scovato e bloccato. Aveva con sè un taglierino. Inoltre dal controllo presso la banca dati, sono poi emersi i precedenti e l’ordine di carcerazione. Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo è stato condotto in carcere.