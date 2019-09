Compone il numero del telefono smarrito, poi l'estorsione: "Se lo rivuoi mi devi dare 100 euro"

Aveva perso il telefono cellulare, ma la sorella, dopo averlo localizzato in via Armando Luciani, a Torrespaccata, ha contattato l’utenza del fratello. A risponderle un uomo che per la restituzione le ha chiesto la somma di 100 euro. La ragazza ed il fratello allora hanno così deciso di contattare il numero unico di pronto intervento, chiedendo aiuto alla Polizia di Stato.

All’appuntamento, fissato in via Palmiro Togliatti, si sono presentati gli agenti del Reparto Volanti che, individuato colui che aveva fatto la richiesta dei 100 euro, lo hanno arrestato.

Il brasiliano, armato di coltello, ha anche minacciato i poliziotti e danneggiato l’autovettura di servizio. Dovrà rispondere dinanzi all'Autorità Giudiziaria dei reati di estorsione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.