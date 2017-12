Ostia, minaccia una commerciante e tenta di estorcerle denaro

Armata con un collo di bottiglia di vetro ha minacciato una commerciante di Ostia per estorcerle del denaro. E' successo in viale della Marina quando una tossicodipendente ha aggredito l'esercente per avere soldi che le sarebbero serviti poi comprarsi della droga. La tempestiva telefonata al 112 ha consentito alla pattuglia dei Carabinieri del Gruppo di Ostia che transitava in zona di bloccare e arrestare la donna.

I militari dell'Arma, nel frattempo, continuano con il loro massiccio impegno l'attività di controllo del territorio lidense, con numerosi e mirati servizi preventivi e repressivi dei reati in genere.

Solo ieri sono stati controllati oltre 71 veicoli, identificate 157 persone ed effettuate molteplici perquisizioni personali e domiciliari, verificando altresì il rispetto delle prescrizioni imposte ai soggetti che beneficiano degli arresti domiciliari. Nel corso dei servizi di controllo della circolazione stradale è stata fermata e denunciata una persona che si era messo alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico di poco al di sotto 1,5 mg/l (il limite è di 0,5 mg/l).