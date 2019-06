La moglie è malata, lui la accoltella nel sonno per ucciderla

Ha accoltellato la moglie 42enne, gravemente malata, mentre dormiva, sferrando un fendente al petto che soltanto per pochi centimetri non si è rivelato fatale: per questo motivo un pensionato romano di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Quadraro con l’accusa di tentato omicidio.

Tutto è successo poco prima dell’alba di lunedì in viale Primavera: a dare l’allarme i vicini della coppia, che intorno alle 5 hanno sentito urla provenire dal pianerottolo. A chiamare aiuto era proprio la 42enne, cittadina nigeriana, che stava perdendo sangue da una profonda ferita poco sotto la gola. I vicini hanno subito chiamato il 112, e sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti un’ambulanza e i militari del Quadraro, che hanno fatto irruzione nell’appartamento.

All’interno il marito della vittima, che interrogato ha ammesso di avere aggredito la moglie: alla base del gesto, stando a quando ricostruito, la malattia della donna, da tempo in dialisi e in attesa di trapianto. Proprio il lungo periodo di cure, e Il timore che la situazione potesse diventare ancora più pesante per l’intervento chirurgico, avrebbero spinto il pensionato a impugnare un grosso coltello da cucina e ad aggredire la moglie, secondo gli investigatori con il chiaro intento di ucciderla. Soltanto la reazione immediata, che le ha consentito di divincolarsi e guadagnare la porta di casa, ha impedito che il gesto culminasse in tragedia.

La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale Vannini, dove è attualmente ricoverata in osservazione. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il marito è stato invece arrestato e traferito a Regina Coeli: visibilmente provato e sotto choc, non è escluso che l’intenzione fosse uccidere la moglie e poi togliersi la vita.