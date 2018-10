Esquilino: tenta di rapinare poliziotto e lo aggredisce

In borghese per un servizio antiborseggio, i poliziotti del commissariato Viminale hanno arrestato un magrebino di 32 anni per rapina aggravata nella zona dell'Esquilino. Lo straniero, poco prima aveva tentato di rubare il telefono cellulare proprio ad uno degli agenti e quando il poliziotto aveva cercato di fermarlo aveva opposto resistenza colpendolo.

Un altro episodio di furto è accaduto a Castel Romano. A seguito di segnalazione giunta al Numero Unico per le Emergenze i poliziotti del commissariato Spinaceto si sono recati in via del Ponte di Piscina Cupa per il furto di un'autovettura. Sul posto sono riusciti a bloccare 2 nomadi di 18 e 33 anni ancora all’interno del veicolo rubato. Accompagnati negli uffici di Polizia i due sono stati sottoposti a Fermo di Polizia Giudiziaria per furto aggravato.