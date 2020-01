Paura in un hotel del centro, aggredisce carabiniere e tenta di rubargli la pistola

Ha seminato il panico all'interno di un hotel nel pieno centro di Roma e ha poi tentato di afferrare la pistola di un Carabiniere intervenuto per riportare la calma. Paura questa notte all'1 circa, in una struttura alberghiera dove un uomo di 25 anni, originario del Ghana, è entrato nella struttura e ha cercato di accedere, senza un preciso motivo, in alcune camere della struttura.

Dopo alcuni tentativi del personale di servizio di bloccare il 25enne, sono stati allertati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Quando i militari sono entrati nell'hotel, l'uomo gli si è avventato contro afferrando un carabiniere al collo. Ne è nata una violenta colluttazione durante la quale l'uomo ha anche morso al braccio il militare.

Il peggio si é sfiorato quando un altro militare ha tentato di intervenire nella rissa e il 25enne ha cercato di afferrare la pistola del Carabiniere. L'arma, grazie al dispositivo antistrappo, non è uscita dalla fondina e pochi istanti dopo, l'uomo ormai in preda ad un vero e proprio raptus di violenza, è stato fermato.

I due Carabinieri sono stati invece accompagnati in ospedale per le cure del caso. Il ghanese, già noto alle forze dell'ordine e identificato con 'senza fissa dimora', è stato arrestato e giudicato stamane con il rito direttissimo per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e tentata rapina.

L'arresto del 25enne é stato convalidato dal giudice che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere in attesa della perizia psichiatrica.