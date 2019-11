Entra in un condominio e prova a baciare una 16enne: il fidanzato lo colpisce con un pugno

Sono state le urla di una ragazza di 16 anni ad attirare l'attenzione di una vicina di casa che ha così chiamato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto, in via Cassia, sono giunte le volanti della polizia che hanno fermato e denunciato un uomo di 51 anni con l'accusa di tentata violenza sessuale.

I fatti intorno alle 16:45 di giovedì 7 novembre. Secondo la ricostruzione l'uomo, che lavora per conto di un ente, era entrato in un condominio per fare dei controlli e promuovere nuovi contratti.

Arrivato all'appartamento della giovane, dopo essersi fatto aprire la porta e scoperto che la 16enne fosse in casa senza i genitori, ha bloccato il portone con un piede, si è avvicinato e ha tentato di baciarla.

A fermalo, il fidanzato coetaneo della ragazza che ha assistito alla scena ed è intervenuto colpendo il 51enne con un pugno al volto. Gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, giunti sul posto, hanno raccolto testimonianze e quindi denunciato l'impiegato.